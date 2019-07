Srpska državljanka povrijeđena u nevremenu na Halkidikiju

SOLUN - Konzulat Srbije u Solunu obaviješten je da je jedna srpska državljanka povrijeđena u nevremenu koje je pogodilo grčko poluostrvo Halkidiki, a za sada nema podataka da li ima žrtava među srpskim turistima.

Konzul Srbije u Solunu Dragana Glišić izjavila je za Tanjug da je konzulat informaciju o povređenoj srpskoj državljanki dobio iz bolnice u Solunu.

"Mislimo da je u pitanju turistkinja koja je letovala u Stavrosu, pokušaćemo da saznamo odakle je primljena u bolnicu i preko koje agencije je letovala", kazala je Glišićeva.

Ona je rekla da konzulat nema informacija o šestoro lakše povređenih srpskih tursita koji su prema tvrdnji medija smješteni u bolnici u Nea Mudanji.

"Znamo da je tamo bio najveći udar nevremena, na potezu Nea Mudanja-Nea Kalikratija-Nea Plogita-Nea Plaja. I Kasandra, takozvani ''prvi prst'' na Halkidikiju je pogođen, odnosno mesto Nea Potidea, pogođen je i ''drugi prst'' Sitonija - Neos Marmaras i Nikiti, gde je nevreme bilo manjeg intenziteta, ali je ipak bio zatvoren put koji je u međuvremenu ponovo otvoren za saobraćaj", navela je Glišićeva.

Kazala je da niko od srpskih turista nije za sada kontaktirao konzulat.

"To što se niko nije javljao ne znači ništa, pošto znamo da su internet i telefonske veze u prekidu", rekla je Glišićeva.

Ona je navela da je nevrijeme manjih razmera pogodilo i Solun, gdje su u prekidu bile internet veze, ali da je sada u tom gradu sunčano.

Konzul Srbije rekla je takođe da se za večeras najavljuje novi talas nevremena blažeg intenziteta u tom dijelu Grčke.

"Grčki vatrogasci, vojska i služba civilne zaštite su na terenu, u Nea Mudanji je novi ministar civilne zaštite Mihalis Hrisohoidis", navela je Glišićeva.

U snažnom nevremenu na Halkidikiju najmanje šest osoba, među kojima dvoje dece, je poginulo a više od 100 povrijeđeno.

Prema prvim informacijama policije, poginulo je dvoje starijih turista iz Češke, žena i osmogodišnji dečak iz Rumunije, muškarac i dječak iz Rusije.

