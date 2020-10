Srpska naučnica iz SAD: Ohrabrujuće vijesti o virusu korona

Doktorantkinja biomedicinskih nauka u Njujorku Isidora Stanković kaže da naučnici svakog dana sklapaju kockice o tome kako Kovid-19 funkcioniše, a da naučni rad koji su ju srijedu objavili stručnjaci sa Univerziteta u Arizoni donosi ohrabrujuće vesti po pitanju stvaranja antitijela u ljudskom organizmu na ovaj virus i pravljenja vakcine.

Još jedan svježi naučni rad pokazuje i da kada inficira organizam, korona virus ruši prvu liniju odbrane našeg imunog sistema. Dok ne bude vakcine - nosite maske, perite ruke i držite distancu, poručuje Stanković.

Možda će vas zanimati i ovo:

Srpska naučnica iz Njujorka: Nisam videla pametniji virus

"Samo ove nedelje objavljena su dva važna naučna rada koja pokazuju kako reaguje virus sa našim imunim sistemom. Prvi rad radili su naučnici sa Harvarda i on pokazuje, da kada inficira organizam, on onda ruši prvu liniju odbrane našeg imunog sistema. Naš imuni sistem luči proteine koje koristi kao signale da mu kažu da je virus u organizmu. Kod korone, on reaguje s proteinima i uništava ih na čak tri načina na molekularnom niovu što prethodno nismo videli kod drugih virusa", rekla je Stanković za "N1 Srbija".

Ona je naglasila da to ljekari mogu da vide kod težih slučajeva korona virusa - potpuno odsutvo ovih signala proteina imunog sistema.

Stanković je govorila i o drugom naučnom radu koji je izašao srijedu, a uradili su ga istraživači sa Univerziteta u Arizoni, koji su istraživali imuni odgovor 30.000 ljudi na virus.

Stanković kaže da postoji nespecifični imunitet, u odnosu na bilo koju infekciju i specifičan imunitet, koji nastaje kasnije i razvija se u odnosu na virus.

Naučnici su, kaže, došli do saznanja da antitijela koja su specifična za ovaj virus traju od pet do sedam mjeseci i oni vjeruju da je ovo bitno za pravljenje vakcine i da mogu da traju antitijela godinu ili dvije - što su ohrabrujuće vijesti.

Objašnjavajući razlike korona virusa u odnosu na grip, ona je rekla da virus gripa čini više virusa.

Korona i grip imaju različitu strukturu i različite načine na koje reaguju sa humanim ćelijama.

"Za sada znamo da je Kovid-19 pet do 10 puta smrtonosniji od virusa gripa, ali i da korona virus mnogo manje mutira nego virus gripa, što je dobra vijest", rekla je naučnica.

Naglasila je da grip mnogo češće mutira, a da korona virus svakog mjeseca ima jednu do dvije mutacije, koje nisu pretjerano bitne za virus, što su ohrabrujuće vijesti.

Ipak, istakla je da je problem razlikovati simptome dva virusa u sezoni gripa, i da je zato bitno raditi precizne testove i široko testiranje.

Kaže i da je korona virus RNK virus i da je terapije za njega teško napraviti jer je RNK nestabilan u odnosu na DNK.

"Zbog toga je sa jedne strane jasno da je korona virus teško mogao nastati u laboratoriji", kaže Stanković i dodaje da bi, da postoje tehnologije za modifikovanje RNK, one bile primijenjene u liječenju drugih bolesti do sada.

Naglasila je i da lijek za neku bolest, kada se napravi u laboratoriji, prođe od 20 do 50 godine dok ne dođe do apoteke, pa da se zato u ovom slučaju i radi skrining lijekova koji su za druge bolesti.

Dodala je i da lijekovi liječe posljedice virusa, a ono gdje se nauka sada fokusira je obezbjeđivanje imuniteta i sprečavanje da do virusa dođe - uz vakcine.

"A dok se ne pojavi vakcina bitno je da nosimo maske, držimo distancu i održavamo higijenu ruku", kaže Stanković i dodaje da su u Njujorku uz poštovanje tih mjera uspjeli da četiri - pet mjeseci zadrže nivo infekcije ispod jedan odsto.