Srpski virusolog: Koronavirus je možda i veštački stvoren

Srpski ljekar ne isključuje mogućnost da je koronavirus koji se prvo javio u Kini, a zatim proširio i u druge zemlje, vještački stvoren u laboratoriji!

Virusi u posljednjih 70 godina predstavljaju mnogo veću opasnost za čovjeka od bakterija jer su skloni mutacijama, kaže epidemiolog, virusolog i vakcinolog Radmilo Petrović, koji je radni vijek proveo u Institutu Torlak, a koji ne isključuje mogućnost ni da je mutacija korona virusa izazvana vještački u laboratoriji.

Kaže da je virus gripa najpodložniji "promjeni karakteristika", ali da može da mutira i korona virus. Podsjeća da je korona virus mutirao 2003. godine kada se pojavila bolest SARS, zatim 2012. godine kada se pojavio MERS i danas u Kini, gdje je novim korona virusom zaraženo oko 600 ljudi, a umrlo 25.

Epidemija je "eksplozivna" i lako se širi, jer je u pitanju respiratorni virus, bolest se širi kapljičnim putem u kontaktu sa zaraženom osobom.

Novi korona virus pojavio se krajem prošle godine, krenuo je iz životinjskog svijeta, a Petrović kaže da su Kinezi za kratko vrijeme već uspjeli da izoluju virus, razmnože i naprave antigen za laboratorijsku dijagnostiku.

"Za vakcinu treba malo više vremena, da se otkriju podloge na kojima može brzo da se razmnožava i veštački uzgaja virus. On treba da se razmnoži u dovoljnoj koncentraciji i količini, a zatim da se ubije, prečisti i odrede doze", pojašnjava Petrović.

Kada se napravi vakcina, ona mora da prođe i brojna ispitivanja kako bi se utvrdilo da je efikasna. Prvo se obavljaju eksperimenti na životinjama, zatim manjim grupama ljudi koji su dobrovoljci, a onda većim grupama ljudi. Zbog toga treba više mjeseci, pa i godina, da se dobije dozvola za stavljanje u promet vakcine.

Petrović kaže da je Kinu novi korona virus pogodio u veoma nezgodno vrijeme, uoči kineske Nove godine, kada u Kinu stižu Kinezi iz svih krajeva svijeta i kada unutar Kine putuju s kraja na kraj zemlje u posjetu rođacima.

Naš sagovornik ne isključuje mogućnost da je mutacija korona virusa izazvana vještački u laboratoriji i puštena tamo gdje neko želi da napravi veliku ekonomsku štetu.

"Mi to zovemo biološkim ratom ili biološkom diverzijom. Često kažem da je to nevidljivi neprijatelj, a nepoznati napadač. To je najeftiniji način da nekom napravite štetu i ljudsku i ekonomsku, jer staje sva privreda, zbog velikog broja oboljelih", zaključio je Petrović.

Pet kineskih gradova stavljeno je u karantin, a Peking je otkazao niz javnih događaja povodom novogodišnjih praznika u pokušaju da spriječi širenje smrtonosne epidemije korona virusa.

Osim što je naređeno da ljudi u ovim milionskim gradovima ne mrdaju iz kuća, uslijedila je i odluka glavnog grada Pekinga da otkaže nekoliko događaja povodom dočeka Kineske nove godine. Između ostalog, otkazana su dva velika sajma. Vlasti su ranije danas zabranile sve vidove saobraćaja iz Vuhana, glavnog grada provincije Hubej, u četvrtak ujutro, obustavljajući polaske i dolaske na autobuskim i željezničkim stanicama i zatvarajući aerodrome i pristaništa.

Kasnije tokom dana, obližnji centralni kineski gradovi Huangang i Edžou takođe su najavili saobraćajna ograničenja kako bi spriječili stanovnike da odlaze. Ograničenja putovanja postavljena su i na manje gradove Čibi i Džijang, prenosi Gardijan.