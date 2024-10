Srušen čuveni kazino, bio povezan sa mafijom (VIDEO)

Posljednji pravi kasino iz doba mafije u Las Vegasu, čuveni hotel i kockarski salon "Tropikana", srušen je u kontroliranoj eksploziji u ranim jutarnjim satima.

Hotelski tornjevi srušili su uz pratnju vatrometa. Na mjestu gdje je do jutros bio kazino, gradiće se novi bejzbolski stadion.

"Las Vegas je u stilu Las Vegasa pretvorio ovu eksploziju u spektakl", rekao je Gof Šumaher, istoričar i potpredsjednik izložbi i programa u Muzeju mafije.

"Tropikana" je treći najstariji kazino na Stripu

