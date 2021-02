Srušen hotel Tarmp Plaza sa 3.000 štapina dinamita

ATLANTIK SITI - Pod naslovom "Završena Trampova era u Atlantik Sitiju sa 3.000 štapina dinamita", dnevni list Njuork Tajms javlja da je danas srušen nekadašnji hotel i kockarnica "Tramp Plaza" u tom gradu.

Hotel Plaza otvoren 1984. godine, koji je izgradio bivši američki predsjednik Donald Tramp, imao je 39 spratova i svojevremeno je bio simbol Atlantik Sitija.

Zatvoren je 2014. godine nakon što je bankrotirao, a zgrada je poslednjih godina toliko propala da su počeli da otpadaju delovi fasade sa nje.

Brojne američke televizijske stanice su uživo prenosile rušenje ovog zdanja, koje je u 9:08 časova sravnjeno sa zemljom i pretvoreno u gomilu šuta i dima.

Njuork Tajms navodi da su posmatrači na ulici i oni koji su iz automobila željeli da uživo gledaju rušenje morali da plate 10 dolara.

Zemljište na kojem se nalazio hotel kupio je investitor Karl Ihan.

Njujorški list dodaje da ovo nije bila ni najveća ni najbolja implozija ikada izvedena detoniranjem 3.000 štapića dinamita.

Napominje takođe da je do rušenja došlo poslije manje od mesec dana od kada je bivši vlasnik hotela i bivši američki predsjednik Donald J. Tramp napustio Bijelu kuću nakon izgubljene trke za reizbor na funkciju predsjednika.

JUST IN - Trump Plaza Hotel and Casino imploded in Atlantic City, NJ.pic.twitter.com/VDL6PDVCgc