Srušila se bina na predizbornom skupu u Meksiku, među poginulima i dijete (VIDEO)

Najmanje devet osoba je poginulo, uključujući jedno dijete, a 63 je povrijeđeno u meksičkoj saveznoj državi Nuevo Leon kada je jak vetar oborio binu na predizbornom skupu predsjedničkog kandidata Horhea Alvareza Majneza, saopštile su lokalne vlasti.

Nesreća se dogodila u gradu San Pedro Garsa Garsija, a Majnez, predsjednik stranke Pokret građana, vidi se na snimcima na društvenim mrežama kako bježi dok se bina raspada, prenosi AP.

Majnez je na društvenim mrežama napisao da se javio u bolnicu nakon nesreće i da je dobrog zdravstvenog stanja, prenosi Tanjug.

Gradonačelnik tog grada Migel Trevinjo saopštio je da ima ljudi koji su "zaglavljeni i povrijeđeni".

