Srušila se dva indijska aviona

NJU DELHI - Dva aviona indijskog Ratnog vazduhoplovstva srušila su se za vrijeme realizacije figure "ogledalo".

Oni su se, vjerovatno, sudarili dok su manevrisali, javlja televizija "Zvezda".

Avioni akrobatske grupe "Surya Kiran" srušili su se u području aviobaze Jelahanka u Bangaloreu, prenosi "Sputnjik".

Nema informacija o stanju pilota.

Na mjestu nesreće se nalaze spasioci i hitna pomoć.

#AeroIndia2019 Two Suryakiran aircrafts crashed during practice, ahead of Aero-India show. Pilots are safe. pic.twitter.com/15SOwCG6Rs