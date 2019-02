Srušila se pasarela u školi, tri učenika poginula

JOHANESBURG - Najmanje tri učenika poginula su jutros kada se u školi kod Johanesburga srušila pasarela, saopštio je južnoafrički zvaničnik.

Služba Hitne pomoći saopštila je da su najvjerovatnije najmanje četiri osobe poginule, a da je najmanje pet osoba teško povrijeđeno, prenosi AP.

Panjaza Lesufi, visoki zvaničnik u sektoru obrazovanja u provinciji Gauteng, na Twitteru je naveo da je "veliki broj" učenika ostao zatrpan u ruševinama u školi "Hurskol Drihuk" u Vanderbejlparku.

Za sada se ne zna šta je uzrok rušenja pasarele.

A walkway collapsed at Höerskool Driehoek and t the moment it is said that at least 4 kids are dead and 5 critically injured.#HöerskoolDriehook pic.twitter.com/FdhRmzy1Gd