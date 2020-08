Srušila se tri krana u Indiji

NJU DELHI - Tri krana srušila su se danas u luci u predgrađu indijskog grada Mumbaja usljed jakih udara vjetra, saopštila je policija.

Jaka kiša zahvatila je zapadnu obalu Indije, izazivajući poplave u dijelovima Mumbaja.

Policijski zvaničnik Sandžaj Kumar rekao je danas da niko nije povrijeđen nakon što su se kranovi srušili.

U toku je procjena štete pričinjene padom kranova.

3 JNPT QC 6,7,8 , crain COLLAPSES ON JETTEY No one injured pic.twitter.com/68buMCLi0N