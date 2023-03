Srušila se višespratnica u Dohi, spasioci tragaju za preživjelima (VIDEO)

U prestonici Katara, Dohi došlo je do urušavanja zgrade pri čemu je najmanje jedna osoba poginula, dok su spasioci još u potrazi za preživelima, prenosi Vašington post.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara navelo je da se radi o četvorospratnici u naselju Bin Durham, kao i da je sedmoro ljudi preživjelo urušavanje.

Civilna odbrana i policija opkolili su lokaciju nakon urušavanja do kojeg je došlo u osam časova po lokalnom vremenu.

Stanovnici oblasti su zamoljeni da se evakuišu radi njihove bezbjednosti.

Uzrok pada zgrade još nije poznat.

