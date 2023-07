Srušila se zgrada, spasioci tragaju za preživjelima (VIDEO)

Najmanje tri osobe su spasene iz ruševina nakon što se trospratna stambena zgrada srušila danas u predgrađu Napulja.

Spasioci nastavljaju potragu za preživjelima, javili su italijanski mediji.

Tri osobe su izvučene iz ruševina zgrade u mjestu Tore del Greko, koje je udaljeno oko 12 kilometara od Napulja i zbrinute su u bolnici sa povredama različitih dijelova tijela, navodi italijanska agencija ANSA.

A Torre del Greco, in provincia di Napoli, è crollata una palazzina di tre piani. Sono finora tre le persone estratte vive ma si teme possano esserci delle vittime. Nella struttura vivevano almeno 5 famiglie. Si scava ancora a mani nude in cerca di possibili segnali di vita pic.twitter.com/PJEpQBezao

Italijanski mediji navode da su lakše povrijeđene i dvije osobe u blizini zgrade tokom rušenja, tako što su ih pogodili dijelovi ruševine.

Spasioci nastavljaju potragu za ljudima u ruševini, a nije poznato koliko ih je bilo unutar zgrade u trenutku rušenja.

Takođe, vatrogasci pokušavaju da odblokiraju dvije starije žene koje su blokirane u svojim domovima poslije rušenja obližnje zgrade. Mještani kažu da su grade u Tore del Greku veoma stare, a ova koja se srušila bila je posebno kritična i na njoj su bile vidljive pukotine i drugi znaci opasnosti, navodi italijanska agencija.

Una palazzina di tre piani è crollata la mattina di domenica 16 luglio a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il cedimento è avvenuto in una struttura in Corso Umberto 61.#crollo #palazzina #TorredelGrecohttps://t.co/WqwESIjBO3 pic.twitter.com/LCUyviPmrn