Srušila se zgrada u Nigeriji, radnici ostali pod ruševinama

LAGOS - Zgrada od 21 sprata srušila se danas u Lagosu u Nigeriji i kako navode svjedoci ima radnika ispod ruševina.

Dvojica radnika na gradilištu u bogatom kvartu Ikoji, gdje se grade mnogi stambeni blokovi, rekli su Rojtersu da je vjerovatno 100 ljudi bilo na poslu kada se zgrada srušila.

Za sada se ne zna zašto je došlo do urušavanja zgrade.

Lagos state emergency services are currently rescuing people from the building collapse on Mosley road, Ikoyi and administering first aid pic.twitter.com/6kOtIJluKi