Srušio se američki lovac F-15

Prema izvještajima japanske televizije NHK, američki borbeni avion F-15 srušio se na oko 80 km od južne japanske obale.

Japanski zvaničnici izjavili su za lokalne medije da se pilot katapultirao, ali njegovo trenutno stanje je nepoznato. Prema nekim izvorima, u letjelici je bio i drugi pilot, koji se takođe katapultirao. I njegovo stanje je nepoznato.

Agencija Kjodo navela je da je avion koji se srušio danas bio dio američke vojne baze smještene u Okinavi.

Japanska obalska straža i snage odbrane odmah su reagovale na dojavu o padu američkog aviona i uputile timove na mjesto pada. Agencija Kjodo navodi da se F-15 srušio ubrzo nakon polijetanja.

Američko ministarstvo odbrane oglasilo se krakno, potvrdom da se srušio avion F-15 C, poznatiji i kao "orao", kao i da se pilot katapultirao i da je njegovo stanje stabilno.

