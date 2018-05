Srušio se avion sa 107 putnika u Havani, ima žrtava

HAVANA - Avion sa 107 putnika se srušio u u glavnom kubanskom gradu Havani.

Kako javlja CNN ima žrtava. Nesreća se dogodila ubrzo pošto je avion poletio sa aerodroma u Havani. Ne zna se da li ima preživjelih. Riječ je o avionu kompanije Cubana de Aviación.

Radi se o avionu tipa "boing 737" koji se srušio neposredno pošto je poletio sa aerodroma Hose Marti na Kubi. U avionu je bilo 107 putnika.

Na fotografijama koje su počele da se šire društvenim mrežama vidi se oblak crnog dima u blizini aerodroma.

Report of a crash of a jet just after takeoff from Havana, #Cuba. #aviation https://t.co/ijK9O6uqAU