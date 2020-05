Srušio se avion sa oko 100 putnika

Avion Pakistan internešenel erlajnsa (PIA) koji je letio iz Lahora srušio se u blizini aerodroma Džinah u Karačiju.

Avion je imao kapacitet da preveze više od 200 putnika, a navodno se u njemu u trenutku nesreće nalazilo oko 100 putnika.

Za sada nema podataka o povrijeđenima ili nastradalima.

Avion se srušio u stambeno naselje, a iznad mjesta nesreće izdiže se gust oblak dima.

Pakistan International Airlines(PIA) PK 320 crashes at Malir near Karachi Airport. It is said that there were 95 passangers on board.#Pakistan pic.twitter.com/CkQOJ1o9it