Srušio se avion sa osam putnika u Maleziji (FOTO)

Mala letjelica srušila se danas u malezijskoj državi Selangor, a sudbina osam ljudi koji su bili u njoj još je nepoznata, saopštila je Uprava za civilno vazduhoplovstvo Malezije.

Kako se navodi, akcija potrage i spasavanja je u toku.

Avion Bičkraft model 390 srušio se u blizini grada Elmina nakon polaska iz ostrvskog rizorta Langkavi, na putu za glavni grad Selangora, Šah Alam.

"Ukupno šest putnika i dva člana posade bilo je u avionu, a njihovo stanje bi trebalo uskoro da bude poznato", kaže se u saopštenju.

In pictures: Plane crash in Shah Alam Scenes from the crash of a Beechcraft Model 390 in the Elmina township of Shah Alam.#MalaysiaNow #MNow #MNowNews #Malaysia #planecrash #shahalam https://t.co/KWPQFR2X4C pic.twitter.com/6KPI7Yu7Y5