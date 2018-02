Srušio se avion u Moskvi, 71 osoba se vodi kao nestala

MOSKVA - Avion ruske aviokompanije "Saratov erlajnz", u kojem je bila 71 osoba, srušio se danas na području Moskovskog regiona, objavio je Interfaks, prenosi Rojters.

Navodi se da je TAS S, pozivajući se na gradske vlasti, objavio da je avion nestao sa radara nakon polijetanja sa moskovskog aerodroma "Domodedovo".

Navodi se da je u avionu bilo 65 putnika i šest članova posade, te da se svi vode kao nestali za sada.

Flight #6W703 took off from Moscow at 11:22 UTC time and 5 minutes later we tracked it descenting with 3300 feet per minute before the signal was lost. pic.twitter.com/6Bt5rCiKlm