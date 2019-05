Srušio se avion u blizini Dubaija

DUBAI - Najmanje dvije osobe su poginule danas u padu malog aviona u blizini saobraćajnog Međunarodnog aerodroma u Dubaiju, saopštile su vlasti UAE.

Vlasti Dubaija su navele na Twitter-u da su u avionu bile najmanje četiri osobe i da su poginuli pilot i njegov pomoćnik.

Uzrok nesreće za sada nije poznat.

Breaking: Dubai Airport (DXB) in #UAE, one of the world’s busiest airports, has suspended all arrivals and departures — no flights • It’s unclear what the reason is for the current flight suspension, but the weather is fine (almost CAVOK) pic.twitter.com/c8uwQkOLMo