Srušio se avion u blizini auto-puta: Nema preživjelih (VIDEO)

​NEŠVIL - Više ljudi je poginulo u gradu Nešvilu, u američkoj saveznoj državi Tenesi, kada se mali avion srušio u blizini auto-puta, saopštila je policija.

Kako je navedeno, jednomotorni avion srušio se u ponedjeljak uveče na travnatu površinu u zapadnom dijelu grada, a nakon toga je u letjelici izbio požar.

Prema izvještaju policije, u avionu je bilo nekoliko ljudi i vjeruje se da su svi poginuli, a tačan broj žrtava nije utvrđen, izjavio je portparol policije, prenosi "AP".

Na auto-putu nije bilo povrijeđenih vozača i nema oštećenih vozila ni objekata na terenu.

Uprava aerodroma u Nešvilu saopštila je da će Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja i Federalna uprava za vazduhoplovstvo SAD sprovesti istragu ovog incidenta, prenosi "b92".

