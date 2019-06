Srušio se dio mosta, vozila u vodi

Dio saobraćajnice na mostu pao je danas u rijeku na jugu Kine, a dva vozila završila su u vodi, dok se dvije osobe vode kao nestale, saopštili su zvaničnici.

Policija grada Hejuana saopštila je da se u jutarnjim časovima srušila sekcija dužine 120 metara.

Agencija Sinhua javila je da su dva pripadnika službe obezbjeđenja spasla muškarca starog 44 godine, a da su dvije osobe nestale.

Dramatični trenutak rušenja, koji se odigrao za nekoliko sekundi, zabilježila je kamera za nadzor. Nije bilo nikakvog nagovještaja ovog događaja.

Most se nalazi na rijeci Dongđijang u provinciji Guangdong.

Pokrenuta je istraga o uzroku kolapsa. Južni dio Kine zahvaćen je jakim kišama, u kojima je nastradala 61 osoba, ali nije poznato da li je nabujala voda imala uticaja.

