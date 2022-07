Srušio se helikopter sa spasiocima i ljekarima u Gruziji, objavljen snimak

Helikopter gruzijske granične policije izgubio je kontrolu tokom operacije spašavanja u zimskom ljetovalištu na sjeveru zemlje i srušio se, objavilo je gruzijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Helikopter je prevozio spasioce Službe za hitne situacije koji su pozvani da pomognu paraglajderima koji su ranije pali u provaliju, piše gruzijski portal Agenda.

Ministarstvo je objavilo da je u trenutku nesreće u helikopteru bilo osam osoba, a ministar unutrašnjih poslova Vakhtang Gomelauri potvrdio je da je svih osam ljudi poginulo, piše Georgia Today.

"Danas su u blizini Gudaurija, tokom letenja paraglajderom, dvije osobe su pale na stjenovitu padinu. U operaciji spašavanja učestvovao je i helikopter granične policije koji je izgubio kontrolu i srušio se.

U ovom trenutku, prema potvrđenim informacijama, u helikopteru su bila 4 člana posade, 2 spasioca iz Službe za upravljanje u vanrednim situacijama i 2 medicinska radnika Centra za koordinaciju i hitnu pomoć u vanrednim situacijama", stoji u saopštenju.

Spašavanje instruktora paraglidinga i putnika u njegovoj pratnji se nastavlja, a pokrenuta je i istraga o uzrocima pada helikoptera.

Na društvenim mrežama pojavili su se i snimci nesreće. Upozoravamo da video može biti veoma UZNEMIRUJUĆ.

