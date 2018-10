Srušio se helikopter vlasnika Lestera

LESTER - Helikopter vlasnika fudbalskog kluba Lester, tajlandskog milijardera Višaija Šrivadanapraba, srušio se sinoć odmah nakon polijetanja.

U helikopteru koji se srušio oko 20.30 sati prema lokalnom vremenu nalazio se i Šrivadanapraba, rekao je za BBC izvor blizak porodici.

Za sada nije poznato koliko se ljudi nalazilo u helikopteru.

Letjelica je pala na parking kluba i zapalila se, prenijela je agencija Rojters.

Vozila hitne pomoći i policija su stigle na mjesto pada helikoptera.

Dreadful news regarding the helicopter crash and ensuing fire outside Leicester City's King Power Stadium.



that the occupants somehow are OK



Pictures from Sky Sports News pic.twitter.com/Ox2mnRRcuf