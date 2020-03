Srušio se hotel koji je služio kao karantin

Hotel u jugoistočnom dijelu Kine u gradu Kvanžou se srušio, pritom zarobivši desetine ljudi ispod ruševina.

Zgrada je navodno služila kao karantin za oboljele od virusa korona, prenosi B92.

Za sada je iz ruševina izvučeno 16 osoba.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV