Srušio se kineski avion u Iranu

Teretni avion "boing 707" srušio se, s 10 članova posade, i pao na teritoriju Irana, javlja Russia Today. Prema prvim informacijama avion je bio kineski.

Pretpostavlja se da su uzroci pada aviona veoma loši vremenski uslovi, prenijeli su lokalni mediji. Avion je počeo da gubi visinu prilikom približavanja aerodromu u Karaju, zapadno od Teherana.

Kako prenosi Russia Today "boing" je poletio iz Biškeka u Kirgistanu, noseći teret i 10 članova posade. Novinska agencija Fars izvijestila je da se letjelica promašila pistu i srušila se na ogradu. Ta agencija na društvene mreže postavila je slike mjesta nesreće.

Mediji prenose i da se avion odmah po padu zapalio i da su spasilački timovi poslati na lokaciju pada. Pretpostavlja se da su svi članovi posade stradali.

#IRAN : Boeing 707 Has Entered In A Villa After Colliding With The End Of The Runway At Fatah Airport In City Of #Karaj. Rescuers Are Busy In Investigating & Rescuing The Victims Of The Accident. Sources; One Person Has Been Survived From The Accident & Been Hospitalized. pic.twitter.com/EpPazg7NKW