Srušio se kran na brodogradilištu u Indiji, najmanje 11 mrtvih

Najmanje 11 radnika poginulo je danas na jugu Indije kada se srušio ogroman kran dok je testiran na državnom brodogradilištu, saopštile su lokalne vlasti.

Na snimcima se vidi kako novi kran udara u zemlju punom snagom i raspada se na dijelove u brodogradilištu Hindustan u lučkom gradu Višahapatnam, u saveznoj državi Andra Pradeš.

Vlasti su navele da je pet radnika smješteno u bolnicu.

Casualty feared after a heavy-duty crane crashed at the Hindustan Shipyard of Visakhapattanam. Rescue and relief operation launched as worker suspected to trapped under debris. #AndhraPradesh pic.twitter.com/2xYHOAM2Ac