Srušio se kran tokom izgradnje mosta, najmanje 16 radnika poginulo

Najmanje 16 radnika je poginulo, a strahuje se da je nekoliko drugih zarobljeno nakon što se srušio kran prilikom izgradnje mosta u zapadnoj indijskoj državi Maharaštra, rekli su zvaničnici.

Televizijski snimci pokazuju ostatke dizalice na tlu između stubova mosta u blizini područja Šahapura, oko 80 kilometara od glavnog grada države Mumbaja.

Spasilačke ekipe izvlače tijela i najmanje 16 radnika je poginulo, rekao je visoki zvaničnik Nacionalnih snaga za reagovanje u katastrofama Mohsen Šahidi.

Indijski premijer Narendra Modi izrazio je saučešće porodicama poginulih radnika.

Premijer je najavio pomoć od 2.430 dolara za porodice poginulih i od 608 dolara za povrijeđene.

