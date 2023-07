Srušio se krov školske fiskulturne sale, poginulo 11 ljudi (VIDEO)

PEKING - Jedanaest ljudi je poginulo kada se srušio krov fiskulturne sale u srednjoj školi u gradu Ćićihar na krajnjem sjeveroistoku Kine, saopštile su danas lokalne vlasti.

Incident se dogodio u nedjelju, a posljednja žrtva je izvučena iz ruševina u ponedjeljak rano ujutro, prenosi "AP".

Zvanična kineska novinska agencija "Sinhua" navodi da je kolaps krovne konstrukcije rezultat građevinskih radova koji se izvode u školi, jer su radnici skladištili građevinske materijale na krovu fiskulturne sale.

U fiskulturnoj sali škole bilo je 19 ljudi, prenosi "Sinhua", ali ne navodi koliko je bilo đaka, navodi "Tanjug".

Eight people had been pulled out as of 5:30 p.m. Sunday after the ceiling structure of a school gymnasium collapsed and trapped over ten people in Qiqihar City, northeast China's Heilongjiang Province. #GLOBALink pic.twitter.com/RhbeaEHey0