Srušio se most, najmanje 60 mrtvih (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

MORBI - Najmanje 60 ljudi poginulo je danas kada se srušio most u zapadnoj indijskoj državi Gudžarat, saopštili su lokalni zvaničnici.

Stotine ljudi upalo je u rijeku kada se srušio most, a nekoliko njih zadobilo je teške povrijede, prenosi Rojters.

