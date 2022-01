Srušio se most u Pitsburgu

PITSBURG - U američkom gradu Pitsburgu danas se srušio most, a spasilačke službe su hitno došle na mjesto nesreće, javlja AP.

Policija je objavila da se incident dogodio oko 6.00 sati po lokalnom vremenu.

Fotografija sa mjesta nesreće pokazuje autobus kako stoji uspravno na dijelu mosta koji se srušio.

Zasad nema izvještaja o povrijeđenima, objavila je Služba za javnu bezbjednost Pitsburga na Tviteru.

Not be be overly dramatic, but I frequently drive over this bridge around 6:30 AM. Today was planning that route, but decided to work from home due to snow. Bridge collapses along Forbes Avenue through Frick Park in Pittsburgh | Pittsburgh Post-Gazette https://t.co/aVEKWGgjHs