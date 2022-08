PEKING - Najduži drveni most s lukom u Kini izgrađen prije 900 godina u provinciji Fuđijan srušio se nakon što ga je zahvatio požar.

Most Vanan izgrađen je za vrijeme dinastije Song (960-1279) oštećen je sinoć u požaru, što je dovelo do njegovog urušavanja, piše Global tajms.

Uzrok požara se istražuje.

Most je bio poznat i kao Most univerzalnog mira i bio je najduži drveni most s lukom u Kini, dužine 98,2 metra.

Most Vanan je od 2005. godine bio zaštićen na nacionalnom nivou kao kulturno dobro.