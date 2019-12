Srušio se putnički avion u Kazahstanu, broje mrtve

Najmanje 14 osoba je poginulo, a više od 10 je teško povrijeđeno nakon što se putnički avion sa 93 putnika i pet članova posade srušio nedugo nakon polijetanja iz Almatija u Kazahstanu.

Strahuje se da bi broj žrtava mnogo da bude mnogo veći. Prema prvim informacijama, među povrijeđenima ima mnogo djece.

Spasilačke ekipe su na licu mjesta i povrijeđene prevoze u bolnicu.

Avion foker-100 je, prema prvim informacijama, izgubio na visini nakon uzlijetanja, udario je u betonsku ogradu, a potom u dvospratnicu kod aerodroma.

Nesreća se dogodila oko 7.20 po lokalnom vremenu.

Avion je letio iz Almatija u prijestonicu Nur Sultan.

Spasilačke ekipe izvlače iz ruševina žrtve avionske nesreće. Najmanje 14 osoba je poginulo kada je "Foker-100" sa 93 putnika i članova posade pao nedugo nakon polijetanja sa aerodroma u gradu Almati u Kazahstanu.

Avion je nedugo nakon polijetanja izgubio na visini. Prvo je udario u betonsku ogradu, a potom u dvospratnu zgradu koja se nalazi u blizini aerodroma. U nesreći je povrijeđeno više od 10 osoba, a mnogi su u kritičnom stanju.

Na licu mjesta su brojne spasilačke ekipe koji iz ruševina izvlače tijela stradalih i povrijeđene, među kojima ima i dosta djece.

Na potresnim snimcima sa lica mjesta čuje se zapomaganje.

Bek Air plane with 100 passengers on board crashes in Kazakhstan A Fokker 100 plane with 95 passengers and 5 crew members on board crashed near Almaty on Friday, the airport of Kazakhstan's biggest city. There were survivors and emergency services were working at the site. pic.twitter.com/MvvWdWLhye