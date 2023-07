Srušio se ruski borbeni avion

AVAČA - Ruski borbeni avion, MiG-31, srušio se tokom rutinskog leta iznad zaliva Avača na teritoriji Kamčatke, poluostrva koje se nalazi na dalekom istoku Rusije.

Ovo je saopšteno danas iz odjeljenja informacione podrške ruske Pacifičke flote.

"Prilikom izvođenja planiranog trenažnog leta na poluostrvu Kamčatka, iznad voda Avačkog zaliva, srušio se lovac MiG-31", navodi se u saopštenju Pacifičke flote i precizira da je avion letio bez municije.

U saopštenju se navodi da su se spasilačke službe uputile na mjesto pada u potrazi za posadom aviona, prenosi "b92".

The MiG-31 fighter crashed over the waters of Avacha Gulf in Kamchatka during a training flight, Russian media reported. pic.twitter.com/bTTDDOSkvm