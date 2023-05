Srušio se španski borbeni avion (VIDEO)

MADRID - Borbeni avion "F-18" srušio se danas u vazdušnoj bazi Saragosa na sjeveroistoku Španije, saopštile su Vazdušno-kosmičke snage Španije, dodajući da je pilot uspio da se katapultira prije pada.

"Jutros se dogodila nesreća u vazduhoplovnoj bazi Saragosa u kojoj je učestvovao F-18. Pilot se uspješno katapultirao i letjelica je pala unutar perimetra baze", saopštila je vojska na društvenim mrežama.

⚡️The F-18 Hornet fighter, assigned to the 15th squadron (Ala 15) of the Spanish Air Force from the Zaragoza airbase (Zaragoza), left the chat today. The pilot managed to eject. pic.twitter.com/QezqD4ZVyC