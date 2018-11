Srušio se vojni helikopter, ima mrtvih

Četiri osobe su poginule, a jedna je povrijeđena, nakon što se turski vojni helikopter srušio u predgrađu Istanbula.

Lokalni mediji izvještavaju da je helikopter pao u naseljenom mjestu.

Brojne ljekarske i spasilačke ekipe, policajci i vatrogasci upućeni su na mjesto nesreće, prenosi "Klix.ba".

Uzrok pada helikoptera još uvijek nije poznat.

TSK UH-1 crashed in Istanbul's Sancaktepe residential areas. 3 soldiers lost their lives and 1 wounded. pic.twitter.com/oooMpmddyI