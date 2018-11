Šta Snouden zna o ubistvu Kašogija?

JERUSALIM - Uzbunjivač Edvard Snouden, bivši programer američke Nacionalne bezbjednosne agencije, objavio svoja saznanja u vezi ubistva novinara Džamala Kašogija.

Snouden je inače na listi najtraženijih ljudi u SAD zbog povjerljivih podataka NSA koje je objavio.

On je rekao da postoji veza između ubistva saudijskog novinara i jedne izraelske tehnološke kompanije.

U obraćanju putem video linka grupi izraelskih novinara i drugih gostiju, Snouden, koji se nalazi u Rusiji, kritikovao je sve veću izraelsku sajber industriju nadzora.

On je kazao da postoji veza između ubistva Kašogija i saudijskog korišćenja softvera Pegasus izraelske kompanije Grupe NSO čije je sjedište u Hercliji kraj Tel Aviva, prenijeli su danas izraelski mediji.

"Kako to da imamo industrije u razvijenim zemljama koje koriste svoju moć ne da spasavaju živote već za zaradu do te mjere i do takvog nivoa nemarnosti i neodgovornosti da to zapravo počinje da košta života?" pitao je Snouden izraelsku publiku.

Snouden je izraelsku kompaniju okarakterisao kao "najgoru od najgorih" među kompanijama koje se bave sajber nadgledanjem, rekavši da je "cijeli biznis zasnovan na ideji razvoja sredstava za digitalnu krađu".

Kompanija koju je kritikovao bila je predmet kontroverze posljednjih godina kada je jedna kanadska firma tvrdila da njen Pegasus softver koriste zemlje s "sumnjivim odnosom prema ljudskim pravima i nasilnim ponašanjem bezbjednosnih službi".

Pegasus šalje poruke na telefone pojedinih osoba koje ih navode da kliknu na link i tada kompanija ima punu kontrolu nad tim telefonima, uključujući sadržaj, istoriju i može da aktivira svoj mikrofon i kameru ako želi.

Snouden je rekao da mnogi ljudi u publici vjeruju svojoj industriji više nego nekoj drugoj, ali je apelovao na njih da razmotre kako se njena sredstva koriste da nanesu štetu u drugim zemljama.

"U današnjem svijetu (Grupa NSO) je najgora od najgorih u prodaji tih sredstava za krađu koja se aktivno trenutno koriste da krše ljudska prava disidenata, opozicionih ličnosti i aktivista", rekao je on, dodajući da su aktivnost te kompanije predatorske.

Snouden je dodao da se linkovi šalju meksičkim novinarima, policajcima, antikorupcionaškim grupama i da kompanija ni ne zna ko su ti ljudi, niti brine jer smatra da to nije njen problem.

On je rekao da postoji razlog zbog koga vjeruje da je Pegasus softver povezan s ubistvom Kašogija u saudijskom konzulatu u Istanbulu.

"Kako su znali koje su mu namjere? Kako su odlučili da je on neko protiv koga moraju da djeluju, da je vrijedan rizika?", upitao je Snouden, dodavši da su telefon i kontakti Kašogijevog prijatelja bagovani korišćenjem softvera koji je kreirala izraelska kompanija ali da se ne zna lanac posljedica jer kompanija to nikada neće komentarisati.

Snoudenovo ime je sedmicama bilo na naslovnim stranama svjetske štampe kada je prije pet godina razotkrio da je američka tajna služba špijunirala milione ljudi, nezakonito prikupljajući podatke o prijateljima i neprijateljima, o kancelarki Angeli Merkel, jednako kao i osumnjičenima za terorizam.

SAD su ga osudile za špijunažu i krađu državnih tajni, ali on tvrdi da još uvijek voli svoju zemlju i nada se da će se jednom vratiti. Takođe je rekao izraelskoj publici da je javna tajna da Izrael špijunira SAD.

Novinar Washington Posta, saudijskog porijekla, Džamal Kašogi, nestao je kada je ušao u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu 2. oktobra iz kog nikada živ nije izašao. Nakon skoro dvije nedjelje, Saudijska Arabija je pristala da u konzulat uđu turski istražioci, ali do tada su već skoro svi dokazi, kako su prenijeli svjetski mediji, uništeni.

Na kraju, zvanični Rijad je priznao da je Kašogi mrtav. Uhapšeno je 18 saudijskih operativaca, ali nalogodavac je ostao nepoznat. Javnost sumnja na prestolonasljednika.