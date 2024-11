Šta Trampov povratak u Bijelu kuću znači za svijet?

​VAŠINGTON - Kakve promjene na planeti može donijeti pobjeda Donalda Trampa na izborima u Americi i njegov povratak u Bijelu kuću pitanje je koje postavljaju mnogi političari i analitičari širom svijeta. Dok se jedni plaše starog/novog američkog predsjednika, drugi se raduju njegovom trijumfu.

Stiven Volf, profesor međunarodne bezbjednosti Univerziteta u Birmingemu, smatra da sa 47. predsjednikom SAD može biti promjena u tri ključna dijela svijeta.

"Kada je riječ o ratu u Ukrajini, Tramp će vjerovatno pokušati da natjera i Kijev i Moskvu na bar primirje na trenutnoj liniji fronta. To bi moglo da dovede do dugoročnog rješenja kojim bi bila priznata ruska osvajanja, uključujući aneksiju Krima 2014. i teritorije okupirane nakon invazije u februaru 2022. Takođe je moguće da će Tramp prihvatiti zahtjev ruskog predsjednika Vladimira Putina da spriječi buduće ukrajinsko pristupanje NATO-u" napisao je Volf u analizi za "The Conversation".

Na Bliskom istoku Tramp je uvijek podržavao Izrael i Saudijsku Arabiju, dodao je, pa se može očekivati da se ta podrška duplira.

"To je u skladu sa trenutnim prioritetima izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. On je riješen da uništi iranske proksije Hamas, Hezbolah i Hute u Jemenu i drastično oslabi iranske sposobnosti" naveo je Volf.

On smatra da dok se očekuju promjene u Ukrajini i na Bliskom istoku, odnosi sa Kinom se neće drastično mijenjati.

"Kako su odnosi sa Kinom najveći spoljnopolitički izazov za SAD, Bajdenova administracija je nastavila pravac koji je Tramp usvojio u prvom mandatu - i on će sad taj pravac samo pojačati. Trampova Bijela kuća će vjerovatno povisiti carine za uvoz iz Kine, a često je pričao o targetiranju ove zemlje. Međutim, moguće je i da bude otvoren za pragmatične dogovore sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom" naveo je Volf

Još je dodao:

"U Aziji su izazovi drugačiji. Ovde je problem manje povlačenje SAD, a više nepredvidiva i potencijalno nekontrolisana eskalacija", zaključuje Vulf, prenosi "Telegraf".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.