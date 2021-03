Šta bi mogla biti alternativa Sueckom kanalu

Sjeverni morski put mogao bi postati efikasna alternativa Sueckom kanalu koji je u potpunosti zatvoren od utorka, objavila je ruska državna korporacija za nuklearnu energiju Rosatom u nizu polušaljivih tvitova.

Prijedlog "Rosatoma" došao je nekoliko dana nakon što je kontejnerski brod od 400 metara zapeo u ključnom morskom prolazu za globalnu trgovinu.

Strahuje se da će incident povećati troškove isporuke roba zbog prekida lanaca snabdijevanja koji povezuju Evropu i Aziju.

U seriji tvitova, "Rosatom" je naveo tri razloga zašto se ruska strateška arktička ruta brodova smatra održivom alternativom. Prvi je proizašao iz podataka praćenja broda koji su pokazali da je brod iscrtao džinovski falus u Crvenom moru pre nego što se zaglavio. Ruska državna korporacija je istakla da Sjeverni morski put nudi mnogo više prostora za "crtanje nestašnih slika" uz pomoć džinovskog teretnog broda, prenosi RT.

Thread: reasons to consider Northern Sea Route as a viable alternative to the Suez Canal Route 1. Way more space to draw peculiar pictures using your giant ships https://t.co/SqcMmlC0K8 — Rosatom Global (@RosatomGlobal) March 25, 2021

"Rosatom" je naveo da će njegova flota nuklearnih ledolomaca, koja je najveća na svijetu, lako osloboditi bilo koje plovilo okovano u led. Tvit je ilustrovan slikom na kojoj se vidi kako ledolomci "Rosatoma" spasavaju teretni brod zarobljen u ledu ove zime.

Arktičkom flotom "Rosatoma", koja uključuje pet ledolomaca na nuklearni pogon, brod-kontejner i četiri servisna plovila, upravlja "Rosatomflot" sa sjedištem u ruskom lučkom gradu Murmansku. Ledolomci se koriste za plovidbu i spasilačke operacije duž Sjevernog morskog puta.

U trećem tvitu "Rosatom" je objavio čudan gif sa glavnim likom iz američke špijunske komedije "Ostin Pauers: Međunarodni misteriozni čovjek" iz 1997. godine, prikazujući Pauersa zaglavljenog u šatl vagonu koji se kreće naprijed-nazad u uskom tunelu.

​Ruske vlasti su nedavno proglasile razvoj Sjevernog morskog puta za jedan od ključnih strateških prioriteta države.

U januaru je ministar za nacionalne resurse i životnu sredinu Dmitrij Kobilkin rekao da će transport tereta u najsjevernijim teritorijalnim vodama Rusije dostići 80 miliona tona već 2024. godine.

Kroz ruski Arktik pruža se najkraća pomorska ruta koja povezuje Evropu i Aziju. Ledeni plovni put prolazi kroz nekoliko mora Sjevernog ledenog okeana, uključujući Barencovo more, Karsko more, Laptevovo more, Istočno sibirsko more, Čukčijevo more i djelimično Beringovo more u Tihom okeanu.

Suez Canal to be blocked for days over a container ship ran aground. Bloomberg says some 42 vessels are waiting for the ship to be re-floated. BTW, trip from Murmansk (Russian city near Norway) to Japan on the Northern Sea Route is 5770 miles & 12 840 miles through the Suez Canal pic.twitter.com/DLmzrc7rdO — Rosatom Global (@RosatomGlobal) March 24, 2021

​"Rosatom" je u odvojenom tvitu naveo da je "putovanje od Murmanska do Japana Sjevernim morskim dugo putem 5.770 milja u odnosu na 12 840 milja kroz Suecki kanal", dodajući da egipatska ruta može biti blokirana danima, prenosi RT.

(Sputnjik)