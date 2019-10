Šta bi se desilo da Amerikanci ispale nuklearnu raketu na Rusiju?

MOSKVA - Od trenutka dobijanja signala o atomskom napadu na Rusiju rukovodstvo u Moskvi imalo bi desetak minuta da donese odluku za odgovor!

Koliko bi trebalo protivničkim raketama da dolete do Rusije zavisi odakle su ispaljene. Ruski vojni eksperti kažu da ako bi raketa sa atomskom glavom bila ispaljena iz Amerike, njoj do Rusije treba oko 30 minuta leta, što je dovoljno da se razjasni da li je pogriješio sistem za upozoravanje od atomskog napada. Ali rakete koje bi bile na podmornicama ili na teritoriji bivših socijalističkih zemalja, a sada članica NATO, letjele bi do ruske teritorije samo od pet do osam minuta.

Moskva i Vašington imaju posebnu vezu preko koje predsjednici država i načelnici generalštabova mogu da provjere da li se radi o lažnom upozorenju.

Načelnik štaba 15. armije Vazdušno kosmičkih snaga posebne namjene, general Anatolij Nestečuk, tvrdi da Rusija nastavlja da pravi radarske stanice koje imaju zadatak da upozore na raketni napad. Sistem ranog upozorenja mora da prepozna radi li se o jednoj ili više raketa koje lete u pravcu Rusije.

Napad jednom raketom "bi bio čudan", a napad većeg broja raketa značio bi atomski rat velesila. U tom slučaju komandu za odgovor daje predsjednik države. Tu prava na grešku nema, kaže general Anatolij Nestečuk.

Eksperti se slažu u ocijeni da u slučaju totalnog atomskog rata i ispaljivanja više desetina raketa nikakva PVO ne bi bila sposobna da spriječi svjetsku katastrofu. PVO može da presretne samo manji broj raketa, ali ne i stotine.

Govoreći o atomskom ratu lani je Putin kazao da bi agresor "umro ne uspjevši da se pokaje" a građani Rusije bi "kao žrtve agesije i kao mučenici dospjeli u raj".

Zato je nedavno na međunarodnom forumu "Valdaj", Putinu postavljeno pitanje: "Jesmo li sada bliže raju?" On je odgovorio da smo mi uvijek podjednako bliski Bogu koji će odrediti gdje ćemo se nalaziti poslije našeg zemaljskog života. Ali što se tiče atomskog oružja, situacija se pogoršala poslije izlaska SAD iz Dogovora o zabrani raketa srednjeg i kratkog dometa.

Putin se, ipak, nada da se situacija može popraviti dok Amerikanci nisu dovezli svoje rakete malog i srednjeg dometa u Aziju. A ako ih tamo dovezu, domaćini im mogu biti samo Japan i Južna Koreja. Te rakete bi mogle da gađaju kineske raketne centre, ali i rusku podmorničku bazu na Kamčatki, gdje se nalaze podmornice koje su naoružane interkontinentalnim balističkim raketama.

"Mrtva ruka"

Čak i kad bi agresor likvidirao veći broj ruskih raketa ne bi mogao da izbjegne odmazdu. Jer, nije tajna da postoji sistem automatskog odgovora poznatiji kao "mrtva ruka".

Radarske stanice

U toku 2021. bi trebalo da bude puštena u rad radarska stanica u Vorkuti, zatim, 2022. u Olenogorsku i 2024. u Sevastopolju. Rusija će imati i na Arktiku radarske stanice koje će moći da pravovremeno upozore da je počeo protivnički raketni napad.

(novosti.rs)