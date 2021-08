Šta će Angela Merkel raditi u penziji?

Poslije šesnaest godina u Kancelarskom uredu, Angela Merkel uskoro ide u političku penziju. Svakog mjeseca će dobijati petnaestak hiljada evra i imaće gomilu slobodnog vremena. Osim ako se ne baci na novu karijeru.

Angela Merkel voli da kuva supu od krompira i sprema kolač sa šljivama. To su tipična njemačka jesenja jela, ali ove jeseni teško da će imati vremena za mnogo kuvanja. Za manje od mjesec dana (26. septembra) održavaju se parlamentarni izbori, ali za Merkelovu politička karijera neće biti gotova u večernjim satima te nedjelje, nakon što se objave prvi rezultati. Ona ostaje u Kancelarskom uredu, i nastavlja da vodi poslove sve do formiranja novog kabineta, piše DW.

U prosjeku, u proteklih nekoliko decenija, savezni kancelar (ili kancelarka) s novim kabinetom u Bundestagu zakletvu je polagao pet-šest sedmica nakon izbora. Ali, prošli put (nakon izbora 2017) Njemačka je pet i po mjeseci čekala na novu vladu.

Tako je moguće da Angela Merkel pretekne i svog političkog mentora Helmuta Kola, koji još uvijek najdugovječniji poslijeratni kancelar. Kolova kancelarska karijera je okončana 1998, nakon 5.870 dana na dužnosti. Taj rekord bi Merkel oborila ukoliko bi ostala na funkciji do 17. decembra ove godine.

Knjige, malo spavanja…

U julu, tokom posjete Vašingtonu, Merkelovu su pitali kako zamišlja penzionerske dane. Na to pitanje ona obično ne želi da odgovara, ali u SAD je natuknula da će se najprije odmoriti i da neće prihvatati nikakve pozive. Prvo će morati da spozna da će njene obaveze sada obavljati neko drugi, rekla je Merkel. I odmah dodala: "Mislim da će mi se to jako svidjeti."

S puno slobodnog vremena, Merkelova po sopstvenim navodima želi da razmisli šta je "stvarno zanima". Za razmišljanje o tom pitanju, kako kaže, u proteklih šesnaest godina nije imala puno vremena. Uz šeretski osmijeh kancelarka je tada, na ceremoniji na kojoj joj je uručen počasni doktorat Univerziteta "Džons Hopkins", još i dodala: "A nakon toga ću možda pokušati da malo čitam, i onda će mi kapci pasti od umora, onda ću malo odspavati."

Pogled u budućnost već su bacili jedan foto-umjetnik i jedan autor krimića. Andreas Mihe je na osami, u potpunoj tišini, fotografisao sopstvenu majku kao dvojnicu njemačke kancelarke, i od tih fotografija napravio izložbu.

Autor krimića David Zafije pak polazi od toga da će Merkel brzo početi da se dosađuje kad joj kalendar više ne bude prepun obaveza.

U humorističnom krimiću "Mis Merkel", kancelarka se nakon mandata seli u vikendicu u Brandenburgu, i muku muči sa životom na selu. Život uz pečenje kolača? I baš nekako u stilu britanskih krimića o "Mis Marpl", iz pera Agate Kristi, i Merkel nabasa na jedan smrtni slučaj i revnosno počne da istražuje okolnosti…

Sigurna penzija

Humoristična je to knjiga, ali knjiga čije je ključno pitanje opravdano. Može li se osoba koja je decenijama od ranih jutarnjih do kasnih večernjih sati imala obveze i tako veliku odgovornost - odjednom "isključiti"? "Ono što nekome nedostaje, primijeti se tek onda kad se to više nema", rekla je Merkel na tu temu nedavno u Berlinu.

Merkel je proslavila 67. rođendan u julu, što je ionako vrijeme za penziju. Za razliku od brojnih penzionera u Njemačkoj, Merkel neće imati finansijskih briga. Kao kancelarka mjesečno zarađuje 25.000 evra, a dobija i više od deset hiljada na ime mandata poslanice.

Kad prestane da radi, najprije će tri mjeseca primati punu platu, a onda najviše 21 mjesec polovinu te svote.

Što se tiče visine penzije, nadležne službe će u obzir uzeti razne aktivnosti - kao kancelarke, ranije ministarke, poslanice. Taj dugi staž u politici bi trebalo da joj obezbijedi odličnu penziju od petnaestak hiljada evra mjesečno.

Osim toga, do kraja života ima pravo na službeno vozilo (sa vozačem) i lično obezbjeđenje. U prostorijama Bundestaga će dobiti i jednu kancelariju, poreski obveznici će finansirati i šefa te kancelarije, dvoje zaposlenih i jedno asistentsko mjesto. To je tradicija u Njemačkoj, ono na što zakonski imaju pravo bivši šefovi vlade.

Nova karijera?

Bivši članovi vlade su zakonski obavezani na diskreciju. Ali čak i ako okolo ne smiju da brbljaju o povjerljivim stvarima, oni su i te kako rado viđeni u korporacijama. Na primjer kao savjetnici, a i zbog sjajnih političkih kontakata.

Neki prethodnici Angele Merkel su prešli u slobodnu ekonomiju. Helmut Šmit je 1982. postao izdavač nedjeljnika Cajt, bio je i vrlo popularan govornik. U jednom intervjuu je rekao: "Imao sam pravilo da nijedan nastup ne održim za honorar manji od 15.000 dolara."

A kako se još bolje zarađuje, to su demonstrirali bivši kancelari Helmut Kol i Gerhard Šreder. Oni su političku prošlost i slavu doslovno pozlatili - Kol je utemeljio firmu koja se bavila lobiranjem i strateškim savjetovanjem. I odlično je zarađivao.

Šreder se, samo nekoliko mjeseci nakon što je 2005. izgubio od Merkel, našao na platnoj listi ruskog projekta "Sjeverni tok", kao kćerke-firme "Gazproma". Time je navukao bijes mnogih kritičara - Šreder se, naime, kao kancelar zalagao za gradnju tog gasovoda.

U međuvremenu je zakonski regulisano da bivši članovi vlade prije "transfera" u privredne vode moraju najprije pitati Kancleramt u Berlinu hoće li novom aktivnošću "ugroziti javni interes". Oko tog pitanja Vladu savjetuje etička komisija, koja može predložiti i "prelazni rok" u trajanju do 18 mjeseci. Znači tek godinu i po nakon odlaska s političke dužnosti transfer se zvanično sprovodi.

Planira li Angela Merkel da preuzme neki novi posao? Ili neku počasnu, volontersku dužnost? Za sada o tome ništa nije rekla.

Vjerovatno će još neko vrijeme ostati u Berlinu. Njen suprug, profesor kvantne mehanike Joahim Zauer, još ne razmišlja o penziji. Na berlinskom Univerzitetu "Humbolt" on ima status profesora emeritusa, ali je 72-godišnjak produžio ugovor na poziciji starijeg istraživača. Ali, samo do 2022. godine, piše DW.