Šta će moći novi sistem S-500

Ruska vojska bi uskoro trebalo da dobije jedinstven u svetu protivvazdušni raketni sistem S-500 "Prometej", koji trenutno prolazi završna testiranja, prenosi televizija "Zvezda".

Kako se navodi, S-500 je razvio Vojno-industrijski kompleks Rusije.

"Sistem će značajno prevazilaziti S-400 kada je riječ o dometu paljbe. Imaće mogućnost da uništava čak i balističke rakete, i to ne samo operativnog radijusa kao S-400, nego i rakete srednjeg i kratkog dometa", izjavio je vojni stručnjak Konstantin Sivkov.

Nedavno su uspješno završena poligonska testiranja radarskog sistema i multifunkcionalne stanice - najvažnijih elemenata sistema S-500.

Sistem je potvrdio sposobnost rada u bliskom svemiru, gdje se nalazi većina vojnih satelita različitih zemalja, a dotle seže i putanja balističkih raketa.

"Faktički, sistem može da puca u svemir i da tamo uništava mete. Trenutno niko na svijetu ne poseduje takve sisteme. Kada uđe u sastav naoružanja, zapadne kolege će morati da se zamisle kako da sustignu Rusiju", uvjeren je načelnik Centra za strateške situacije Ivan Konovalov.

S-500 Prometej pripada novoj generaciji protivvazdušnih raketnih sistema zemlja-vazduh. To je perspektivni sistem koji je sposoban da uništi balističke rakete, ali i aerodinamične ciljeve - avione, helikoptere i druge vazdušne mete, kao i krstareće rakete.

Sistem može da uništi metu u radijusu do 600 kilometara, a ima mogućnost da detektuje i istovremeno uništi do deset balističkih supersoničnih ciljeva, koji lete brzinom do sedam kilometara u sekundi.

(Sputnjik)