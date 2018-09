Šta je Asad poručio Obami tajnom pismu?

VAŠINGTON - Predsjednik Sirije Bašar el Asad poslao je tajno pismo američkom predsjedniku Baraku Obami 2010. godine sa prijedlogom da se nastave mirovni pregovori sa Izraelom, napisao je u novoj knjizi bivši državni sekretar SAD Džon Keri.

Sa memoarima Džona Kerija koji su izašli u utorak pod imenom "Every Day Is Extra" upoznat je izraelski list "Harec".

Navodno je tada Asad napisao da Sirija formalno ostaje u stanju rata sa Izraelom i ne odustaje od Golanske visoravni koja joj je oteta 1967. godine i kasnije jednostrano aneksirana.

Još prije početka sirijske krize, Keri, kao šef komiteta Senata za međunarodne odnose posjetio je Damask i imao prvi sastanak sa sirijskim predsjednikom. Bivši državni sekretar navodi da je u tom periodu "Asad još bio zainteresovan za neki dogovor sa Izraelom".

"Asad me je pitao da šta će biti potrebno za početak ozbiljnih mirovnih pregovora, nadajući se da li će biti garantovan povratak Golanske visoravni koju je Sirija izgubila 1967. godine. Rekao sam mu, ako je on ozbiljan, treba da predstavi svoje prijedloge. On je pitao šta je za to potrebno. Ja sam mu rekao šta mislim. On je pitao svog pomoćnika da sastavi pismo predsjedniku Obami", piše Keri.

Nakon što je primio pismo od Asada, Keri je krenuo u Izrael i pokazao dokument premijeru Benjaminu Netanijahuu, koji se nedavno vratio na vlast.

"Sljedećeg dana sam odletio u Izrael, gdje sam se sastao sa premijerom Benjaminom Netanijauom i pokazao mu Asadovo pismo. On je bio vrlo iznenađen željom Asada da ide tako daleko, mnogo dalje nego ranije", piše Keri.

Kako je objasnio "Harec", prije početka 2011. godine Sirija i Izrael su zaista vodili pregovore uz posredništvo SAD, ali nisu uspjeli da postignu neko razumijevanje ili sporazum.

(Sputnjik)