Šta je Putinov cilj za novo doba?

MOSKVA - Novi predsjednik Rusije će imati zadatak da definiše ulogu zemlje u potpuno novim okolnostima, u kojima Moskva jača odnose sa Kinom, Iranom, Indijom, a SAD grade neki svoj svijet, smatraju analitičari, sagovornici Sputnjika.

Leonid Krutakov, politički analitičar kaže da mu je bilo jasno da će se Putin kandidovati za predsjednika, jer on uživa veliku podršku javnosti i političkih elita.

On se ne slaže s tim da sada nema nikakve intrige, zato što nije jasno kakvu će strategiju ruski predsjednik ponuditi biračima.

"„Kada je Putin došao na vlast, on je stavio akcenat na borbu protiv terorista unutar zemlje. Potom je 2012. godine u prvi plan stavio ekonomski program, koji nije bio u potpunosti realizovan, između ostalog, i zbog sankcija, ali i zbog birokratije", kaže Krutakov.

Analitičar je nave oi koji će biti osnovni zadatak sljedećeg predsjednika Rusije.

"Sada se protiv Rusije vodi rat — medijski, politički, a, kao što smo videli na sastanku MOK-a, i sportski. Moskva se suočava sa veoma ozbiljnim izazovima. Uvijek smo smatrali da smo dio zapadnog svijeta, a nama poručuju da smo građani drugog reda. Novi predsjednik Rusije će imati zadatak da definiše ulogu zemlje u potpuno novim okolnostima, u kojima Moskva jača odnose sa Kinom, Iranom, Indijom, a SAD grade neki svoj svijet. Svijet se pretvorio u veoma trusno područje i građani Rusije traže predsjednika koji će biti simbol političke volje i pravedne države", rekao je Krutakov.

Za bivšeg diplomatu Srećka Đukića odluka Putina da se kandiduje je očekivana.

"Putinov rejting je jako visok, mislim da je negdje preko 70 odsto u ovom trenutku. On će dobiti izbore sigurno već u prvom krugu, jasno je i ko će mu biti protivkandidati. Tu će sigurno biti dva vječita takmaca u predsjedničkim izborima. To su Žirinovski, šef liberala, i Zjuganov, šef komunista, ali i Javlinski, koji je na početku godine najavio svoju kandidaturu. Tu će vjerovatno biti i Navaljni, ako ga neke zakonske smetnje ne sputaju oko toga. Tu je djevojka, Sopčakova. To je interesantna osoba, ćerka bivšeg Putinovog šefa u Sankt Peterburgu. On je, naime, bio gradonačelnik, a Putin mu je jedno vrijeme bio pomoćnik, pa onda zamjenik, i poslije su bili i lični prijatelji.

Đukić se osvrnuo i na eventualnu Putinovu kandidaturu 2024. godine.

"Treba imati u vidu da je Putin sada u najboljim godinama jednog političara i državnika — njemu je 65 godina, znači on će 2024. godine imati 72 godine. To su godine u kojima je Tramp izabran za predsjednika, to su godine u kojima je jedan Regan došao na vlast, to su godine u kojima je Adenauer došao za kancelara u SR Nemačkoj, on je imao 73 godine i bio je kancelar 13 godina, tako da je i Putinova budućnost vrlo dugovječna."

