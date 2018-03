Šta je Skripalj tražio od Putina prije nego što je otrovan?

Već nedjeljama trovanje bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije potresa odnose između zapadnih zemalja i Rusije, a sada se pojavila informacija da je Skripalj malo prije pokušaja ubistva stupio u kontakt sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Navodno je neposredno prije nego što je otrovan Skripalj napisao Vladimiru Putinu pismo u kojem ga moli da mu dopusti povratak u domovinu, rekao je njegov prijatelj.

Bivši ruski dvostruki obavještajac, koji je 2010. godine došao u Britaniju kao dio špijunske razmjene, požalio je što je bio dvostruki agent i želio je da dobije oproštaj kako bi mogao da posjeti svoju porodicu u Rusiji, rekao je Vladimir Timoškov BBC-u.

Skripalj i njegova kćerka Julija u kritičnom su stanju nakon što su 4. marta bili otrovani agensom Novičok. Skripalj (66) optužen je da je radio za MI-6 tokom nekoliko godina kad je otkrio imena desetina ruskih agenata koji su djelovali u Evropi.

Osuđen je na 13 godina najstrožeg zatvora u avgustu 2006. godine, a oslobođen je sporazumom iz 2010. godine, u kojem je 10 ruskih spavača protjerano iz SAD-a.

Prema riječima gospodina Timoškova, koji je sa Skripaljom prijatelj još iz školskih dana, gospodin Skripalj nije se smatrao izdajicom jer je on dao zakletvu u službi dok je još bio SSSR.

"Mnogi ljudi su ga izbjegavali. Njegove razredne kolege doživjele su to kao izdaju domovine", rekao je, a potom dodao:

"Godine 2012. me nazvao. Razgovarali smo oko pola sata. Nazvao me iz Londona. Porekao je da je bio izdajnik. Tad mi je rekao da je pisao predsjedniku Putinu tražeći potpuni oproštaj i molio ga da mu dopusti da posjeti porodicu u Rusiji gdje su ostali njegova majka, brat i sva rodbina".

Pokušaj ubistva izazvao je diplomatsku krizu između Rusije i Britanije, koju su saveznici podržali i prebacili krivicu na Kremlj. Ukupno 25 zemalja protjeralo je ruske diplomate.

Rusija žestoko odbacuje bilo kakvu odgovornost za incident, dok je u nedjelju Vladimir Čizov, ambasador pri EU, rekao da "s pravnog gledišta ruska država nije imala ništa protiv Skripalja".

Ruski ambasador u Velikoj Britaniji Aleksandar Jakovenko poželio je u petak Skripalju i njegovoj kćerki sve najbolje, a uputio je i pismo sa željama za brzi oporavak policajcu Niku Bejliju iz policijske stanice u Viltširu, koji je takođe otrovan jer je u kontakt s Novičokom došao kada je došao u kontakt sa Skripaljem i njegovom kćerkom u parku, neposredno nakon dojave građana.

Policajac Bejli, nakon što je otpušten iz bolnice, rekao je da je njegovo iskustvo bilo "posve surrealno", piše "The Independent".

Ukoliko je Skripalj zaista molio oproštaj od Putina, onda sve to neodoljivo podsjeća na slučaj bivšeg ruskog oligarha Borisa Berezovskog, koji je pronađen mrtav pod sumnjivim okolnostima prije pet godina.

Boris Berezovski bio je matematičar prije nego što je shvatio da će se obogatiti tako što će preuzeti kontrolu nad bivšim državnim kompanijama. Bio je bliski saradnik Borisa Jeljcina, a prvih godina je podržavao i Vladimira Putina.

Berezovski je umro pod sumnjivim okolnostima u svom domu u Askotu, u Engleskoj 2013. godine, nakon velike svađe s ruskim vlastima i gubitka velikog dijela svog bogatstva. Berezovski je bio centralna figura nezvanične grupe moći, koja se zvala "Porodica" i bila je vrlo bliska Jeljcinu, a u rad grupe je bila uključena i Jeljcinova kćerka Tatjana, kao i njegov šef kabineta Jumašev.

Kada su 1998. godine počeli da traže Jeljcinovog nasljednika i pronašli ga u tadašnjem premijeru Jevgeniju Primakovu. Kad se nisu uspjeli dogovoriti stvorila su se dva klana, ali se njihov plan raspao kad je 1998. godine nekoliko agenata FSB-a, nasljednice KGB-a, predvođenih Aleksandrom Litvinenkom razotkrilo kako su njihovi nadređeni kovali zavjeru da se likvidira Berezovski.

Berezovski je u početku bio zagovornik Putina i nagovorili su Jeljcina da ga promoviše u javnosti. Nakon što je Putin postao predsjednik, Berezovski i Abramovič bili su njegovi česti gosti, ali Berezovski se počeo sve manje slagati s Putinom i zamjerao mu neke odluke koje je donosio. U nekoliko navrata preko medija napao je vladajuće strukture, te je jednom rekao kako u "nedostatku snažnog civilnog društva i srednjeg sloja kapitalisti moraju da budu ti koji se trebaju direktno uključiti u političke procese".

Takve se izjave nisu svidjele Putinu, kojem nije dugo trebalo da objavi kako neće tolerisati kritike koje dolaze iz medija koje kontrolišu oligarsi.

Ali, Berezovski se nije zaustavio, već je Putinu uputio jednu od najgorih optužbi. Okrivio ga je za smrt 118 mornara u podmornici Kursk zbog toga što Kremlj nije dopustio da im pomognu strane mornarice.

Berezovski je 2002. javno objavio da želi da skine Putina s vlasti ili silom ili mirnim putem. Pokrenuo je kampanju kojom je prokazivao sve navodne Putinove zločine - od zabrane slobode govora do rata u Čečeniji.

A onda je 2003. godine Berezovskom odobren azil u Velikoj Britaniji, a prvi veliki udarac bilo je trovanje Litvinenka, nakon čega je Velika Britanija protjerala nekoliko ruskih diplomata. Litvinenko je otrovan radioaktivnim polonijumom 210, koji se uglavnom proizvodi u nuklearnim reaktorima u Rusiji.

Berezovski se 2011. okomio i na Abramoviča protiv kojeg je pokrenuo građansku parnicu zbog ucjene i nepoštovanja ugovora. Od Abramoviča je tražio odštetu od tri milijarde funti, što je postala najskuplja građanska parnica u istoriji Velike Britanije. Dvije godine kasnije, u martu 2013. Berezovski je pronađen mrtav u svom luksuznom domu u Saninhilu, blizu Askota. U zaključanoj kupaonici pronašao ga je tjelohranitelj, a oko vrata mu je bio zavezan konopac.

Njegov advokat je objavio kako je moguće da je Berezovski počinio samoubistvo, s obzirom na to da je nakon parnice protiv Abramoviča, koju je izgubio, zapao u ogromne dugove, te da je zadnje mjesece svog života provodio tako što je prodavao sve vrijednosti koje je imao kako bi pokrio troškove turbo skupe sudske parnice.

Do danas nije razjašnjeno da li se Berezovski ubio ili je njegova smrt bila nasilna, ali se saznalo da je i on od Putina tražio oproštaj zbog grešaka koje je napravio i tražio dozvolu da se vrati u Rusiju.

Neki bliski saradnici Berezovskog su rekli kako sumnjaju da je Berezovski takvo pismo poslao, jer da to nije bio njegov stil, ali tadašnja djevojka Berezovskog, Jelena Gorbunova u jednom intervjuu je potvrdila da je Berezovski pismo zaista poslao.

"Rekla sam mu da će Putin to pismo objaviti i da to nije dobro za njega. Rekao mi je da ga nije briga, da mu je svejedno, da je za sve što mu se događa kriv isključivo on sam i da je to pismo jedina šansa koja mu je preostala", rekla je Gorbunova, a pismo je Putinu navodno lično odnio Roman Abramovič, koji je pismo zaprimio od jedne osobe koju je Berezovski odredio da to pismo dostavi.

Putin je, opet navodno, odlučio da oprosti Berezovskom i dozvolio mu povratak u Rusiju.

(Express.hr)