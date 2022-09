Šta je djelimična mobilizacija, ko će biti pozvan i kakve su kazne za dezertere

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je danas djelimičnu vojnu mobilizaciju koja stupa na snagu odmah jer je ukaz već potpisan.

Prema riječima njegovog ministra odbrane Sergeja Šojgua, Rusija može da mobiliše 300.000 rezevista što je, tvrdi on, samo jedan procenat njihovih ukupnih resursa.

Šta se podrazumijeva pod djelimičnom mobilizacijom?

Djelimična vojna mobilizacija je termin koji se koristi praktično u cijelom svetu, ali se u nekim aspektima može razlikovati od zemlje do zemlje.

U slučaju Rusije djelimična vojna mobilizacija znači da će rezervisti biti pozvani u vojsku.

Šojgu je za Rusija 24 TV rekao da to znači da će biti pozvani samo rezervisti.

"To nisu neki ljudi koji nikada ništa nisu vidjeli vojsku, to su zaista oni koji su: a) služili, b) imaju vojnu specijalnost, odnosno specijalnost koja je danas potrebna u oružanim snagama, c) imaju borbeno iskustvo", rekao je Šojgu.

Kremlj objavio dekret o djelimičnoj mobilizaciji

U skladu sa saveznim zakonima od 31. maja 1996. br. 61-FZ "O odbrani", od 26. februara 1997. br. 31-FZ "O mobilizacionoj obuci i mobilizaciji u Ruskoj Federaciji" i od 28. marta 1998. br. 53- Savezni zakon "O vojnoj dužnosti i vojnoj službi" donosi se odluka:

1. O objavljivanju djelimične mobilizacije u Ruskoj Federaciji od 21. 09. 2022.

2. Izvršava se poziv građana Ruske Federacije na služenje vojnog roka za mobilizaciju u Oružane snage Ruske Federacije. Državljani Ruske Federacije pozvani na vojnu službu mobilizacijom imaju status vojnog lica na službi u Oružanim snagama Ruske Federacije po ugovoru.

3. Nivo plate za državljane Ruske Federacije pozvane na vojnu službu mobilizacijom u Oružane snage Ruske Federacije odgovara nivou plate za vojno osoblje koje služi u Oružanim snagama Ruske Federacije po ugovoru.

4. Ugovori o odsluženju vojnog roka koje su zaključila vojna lica važe do isteka perioda djelimične mobilizacije, osim u slučajevima otpuštanja vojnih lica iz vojne službe po osnovu utvrđenim ovom uredbom.

5. Utvrditi u periodu delimične mobilizacije sljedeće osnove za otpuštanje iz vojne službe vojnih lica koja služe vojnu službu po ugovoru, kao i državljana Ruske Federacije pozvanih na vojnu službu radi mobilizacije u Oružane snage Ruske Federacije:

a) po godinama - po navršenju starosne granice za služenje vojnog roka;

b) iz zdravstvenih razloga - u vezi sa njihovim priznavanjem vojnolekarske komisije nesposobnim za vojnu službu, izuzev vojnih lica koja su izrazila želju da nastave vojnu službu na vojnim dužnostima koje mogu zameniti navedena vojna lica;

v) u vezi sa stupanjem na snagu sudske presude o izricanju kazne zatvora.

6. Vladi Ruske Federacije:

a) da finansira aktivnosti za djelimičnu mobilizaciju;

b) preduzima neophodne mjere za zadovoljavanje potreba Oružanih snaga Ruske Federacije, drugih trupa, vojnih formacija i organa u periodu delimične mobilizacije.

7. Najviši zvaničnici konstitutivnih entiteta Ruske Federacije obezbjeđuju regrutaciju građana na vojnu službu za mobilizaciju u Oružane snage Ruske Federacije u broju iu rokovima koje odredi Ministarstvo odbrane Ruske Federacije za svaki konstitutivni entitet Ruske Federacije.

8. Omogućiti građanima Ruske Federacije koji rade u organizacijama vojno-industrijskog kompleksa pravo na odlaganje od regrutacije na vojnu službu radi mobilizacije (za period rada u ovim organizacijama). Kategorije građana Ruske Federacije kojima se daje pravo na odlaganje i postupak za njegovo odobravanje utvrđuje Vlada Ruske Federacije.

9. Ova uredba stupa na snagu danom zvaničnog objavljivanja.

U Rusiji je vojna služba i dalje zvanično obavezna i traje 12 meseci. Obavezna je za sve muške stanovnike između 18 i 27 godina. Za izbegavanje služenja vojnog roka predviđena je kazna zatvora do dvije godine.

Izmjena zakona

Najava ruskog predsjednika uslijedila je nakon što je Donji dom ruskog parlamenta, Državna duma, odobrio zakon kojim se pooštravaju kazne za dezerterstvo, oštećenje vojne imovine, pljačku, bekstvo i neposlušnost ako su počinjeni tokom vojne mobilizacije ili borbenih situacija dok zemlja nastavlja svoju invaziju na Ukrajinu, prenio je RSE.

U članu o zločinima usvojenim prijedlogom zakona zamijenjena je fraza "u toku oružanih sukoba ili vojnih dejstava" sa "u periodu mobilizacije ili vanrednog stanja, kao i za vrijeme rata ili u toku oružanih sukoba i borbenih dejstava".