Šta je radio bjeloruski pilot kad je shvatio da su mu putevi blokirani?

Bjeloruski putnički avion na letu iz Minska u Barselonu okrenuo se u srijedu nakon što ga je Poljska obavijestila da neće moći da uđe u francuski vazdušni prostor, pokazuju podaci "Flightradara24".

Čelnici Evropske unije naredili su zvaničnicima da uvedu nove sankcije Bjelorusiji i pronađu način da se zabrani let bjeloruskim prevoznicima u vazdušnom prostoru EU nakon što je prisilno prizemljen Ryanairov avion u Minsku i uhapšen opozicioni novinar.

Let 2869 bjeloruskog državnog prevoznika Belavije iz Minska trebao je sletjeti u Barselonu u srijedu poslijepodne.

"Taj pilot je od nas primio informaciju da je francuski vazdušni prostor blokiran i da možda ima problem sa ulaskom", rekao je predstavnik Poljske agencije za vazdušni promet (PANSA) Pavel Lukaševič.

Belavia je odbila da komentariše slučaj.

Francuski ministar saobraćaja Žan-Batist Đebari rekao je u ponedjeljak da je Francuska obustavila letove Belavije u svom vazdušnom prostoru.

Belavia je objavila da joj je zabranjeno letjeti u Litvaniju, Letoniju, Francusku, Švedsku, Veliku Britaniju, Finsku, Češku i Ukrajinu.

Poljska trenutno dopušta Belaviji ulazak u njen vazdušni prostor.

Avion iz Minska u Varšavu sletio je u poljsku prijestonicu u sredu u 12.20, prenosi "Index.hr".

Belavia flight #B2869 from Minsk to Barcelona is holding over Belarus. Reason is currently unknown.https://t.co/w1TND8atFM pic.twitter.com/T1znrgCUSx