Šta je "ružičasti kokain" koji je pronađen u Pejnovom tijelu, najčešće ne sadrži tu drogu

Rekreativna droga zvana "ružičasti kokain" privlači pažnju i izaziva zabunu jer obično ne sadrži kokain.

Ružičasti kokain poznat je i kao "tusi", ali oba nadimka za marketing prah nego stvarnost. Stručnjaci kažu da rijetko sadrži kokain i vjerovatnije je da sadrži ketamin, drogu s vrlo različitim učincima.

Ružičasti kokain je ove boje zahvaljujući prehrambenoj boji ili bojilu, pojasnio je Džozef Palamar koji proučava trendove u drogama na NYU Langone Health u Njujorku.

"To je mješavina koju svako može napraviti ako ima par lijekova i ružičastu boju", rekao je Palamar.

Riječ "tusi" možda je skovana kako bi oponašala 2C-B, rekreativnu drogu koja se koristila na rave sceni 1990-ih i poznata po euforičnim učincima, prema novinama Palamar objavljenim prošle godine. Analize lijekova koje je Palamar pregledao pokazale su da tusi obično ne sadrži 2C-B, prenosi Klix.

"To je samo neki lijepi puder koji koriste njihovi prijatelji. Vjerojatno nemaju pojma šta bi to trebalo biti", dodao je on.

Opasnost je povezana upravo s neznanjem šta je u njemu. Korisnici bi mogli završiti sa neželjenim učincima ili uzeti veću količinu nego što im prošlo iskustvo govori da mogu podnijeti. Ketamin je snažan anestetik odobren za uporabu tijekom operacija, no posljednjih se godina koristi rekreativno i kao lijek za depresiju, tjeskobu i bol. Može izazvati halucinacije i utjecati na disanje i srce.

"Ketamin većini ljudi nije zabavna droga. Nekako vas stavlja u vlastiti mali svijet i stvari vam se čine stranim kada ste u njemu, pogotovo u velikim dozama", napominje on.

U maju je američka obalska straža saopštila da je uz obale Meksika te Srednje i Južne Amerike zaplijenila ružičasti kokain među ostalim drogama.

"Tada sam prvi put čuo da se velike količine uvoze u SAD kao tusi. Jednako lako bi ga mogli napraviti dileri droge u Sjedinjenim Američkim Državama, koji miješaju svoje" rekao je Palamar.

Prema nekim medijskim izvještajima, bivši pjevač grupe One Direction Liam Pejne imao je ružičasti kokain u tijelu kada je prošle sedmice preminuo nakon pada s balkona hotela u Argentini.

ABC News i TMZ saopštili su da je koktel droge pronađen tokom djelimične autopsije, pozivajući se na anonimne izvore upoznate s preliminarnim testovima.

