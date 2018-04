Šta radi Asadova supruga dok se Sirija raspada?

Asma al Asad, supruga sirijskog predsjednika Bašara, slovila je za jednu od najomiljenijih žena Bliskog istoka.

Američki magazin "Vogue" prije sedam godina objavio je danas povučeni tekst o "ruži iz pustinje" koji bi najradije zaboravili. Međutim, u to vrijeme se činilo da je Sirija dobila prvu damu kakvu samo poželjeti može.

Dijete kardiologa i diplomate, odrasla je u Londonu, gdje je završila elitnu školu i fakultet, pa onda imala i respektabilnu karijeru kao analitičar vodećih svjetskih banaka, "Deutsche Banka" i "JP Morgana".

Za Bašara, kojeg je upoznala dok je i on bio u Londonu na postiplomskom, udala se 2000. godine. Za javnost je to bilo iznenađenje, a do 2004. godine dobili su dva sina i kćerku.

Zvali su je, između ostalog, "glasnicom nade". Kada je stigla u Siriju zračila je neposrednošću, s ruksakom na leđima obilazila je državu, hrabrila one kojima je utjeha bila potrebna, pa su padal i poređenja s preminulom Lejdi Di.

A da bude još više po ukusu Zapada i medija poput "Voguea", brižno je njegovala i spoljašnji izgled garderoberom punim dizajnerske odjeće i obuće.

Neko bi mogao reći da se nije promijenila ona, već samo vremena. I danas Asma pokušava da zadrži imidž "majke Sirijaca", dobrotvorke okružene djecom i nemoćnima koja se angažuje socijalnim projektima, samo što joj malo ko vjeruje.

U jednom od svojih rijetkih javnih istupa, za rusku televiziju je cinično izjavila kako je "smrt jednog djeteta ogroman gubitak za državu", kao da njen suprug, a ni ona sama, nemaju nikakve veze s time.

I umjesto "Ruže iz pustinje" i "Sirijske Lejdi Di" stigla je do nove titule poput "Prve dame pakla" i "Princeze koja je postala vještica".

Ali, Asma, barem javno, ne dozvoljava da je to brine. Ona i dalje lijepi slike na Instagramu za svojih 230.000 pratilaca.

