Šta sad sprema Sjeverna Koreja?

TOKIO - Satelitski snimci pokazali pojačanu aktivnost na sjevernokorejskom nuklearnom poligonu.

To povećava zabrinutost pred predstojeće pregovore o denuklearizaciji između predsjednika SAD Donalda Trampa i sjevernokorejskog vođe Kim Džong Una, koji se očekuju narednih nedjelja.

Satelitske slike snimljene prošlog mjeseca ukazuju na to da je Sjeverna Koreja počela preliminarno testiranje eksperimentalnog reaktora za laku vodu i moguće uvela još jedan reaktor u svoj Centar za nuklearna istraživanja u Jongbionu, sjeverno od Pjongjanga. Oba reaktora bi mogla da se koriste za proizvodnju materijala potrebnih za nuklearne bombe.

Ta otkrića dolaze u posebno osjetljivom trenutku. Tramp i Kim Džong Un planiraju da se sastanu do maja prema navodima zvaničnika, a pitanje denuklearizacije će najvjerovatnije biti glavno na dnevnom redu njihovog sastanka. Sjeverna Koreja je testirala svoj do sada najveći nuklearni projektil u septembru. Pjongjang tvrdi da se radilo o hidrogenskoj bombi.

Iako Sjeverna Koreja od tada nije sprovela ni jednu novu probu, niti je testirala neku raketu dugog dometa od 28. novembra, pojačana aktivnost u kompleksu u Jongbionu bi mogla da bude zloslutna.

Prema analizi objavljenoj ranije ovog mjeseca u "Džejns intelidžens rivju" program testiranja je u toku za eksperimentalni reaktor, što znači da bi mogao da postane operacionalan sa malo upozorenja kasnije 2018. ili 2019. godine. Džejns navodi da je preliminarno testiranje uslijedio poslije pojačane aktivnosti tokom cijele 2017. godine.

Reaktor je završen prije pet godina i prvenstveno je napravljen da proizvodi struju za civilnu upotrebu, ali on bi takođe mogao da se koristi za proizvodnju plutonijuma ili tricijuma.

