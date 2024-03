Šta se do sada zna o teroristima iz Moskve?

U toku je saslušanje odgovornih za terorističkih napad u kompleksu "Krokus". Iz njihovih izjava proizlazi da je napad izveden za novac, ali jasnu, logičnu sliku o tome koji su bili njihovi motivi za napad i ko su nalogodavci za sada nije moguće složiti.

1. Teroristički napad u "Krokusu" izveden je za novac, rekao je jedan od privedenih napadača Feridan Šamsutdin. On je na saslušanju rekao da je preko Telegrama došao u kontakt sa osobom "bez imena i prezimena", koji je sam sebe nazivao "pomoćnikom propovjednika". On mu je predložio da za pola miliona rubalja "ubija ljude, nasumice". Pola navedene sume, kako navodi Šamsutdin, prebačeno mu je na karticu. On nije otkrio ime sveštenika ali je rekao da slušao njegove "propovijedi" i da mu se "pomoćnik" obratio upravo kao revnosnom slušaocu.

Jedan od privedenih zbog sumnje da je izvršio teroristički napad u "Krokusu" priznao je da je iz Turske stigao 4. marta. Takođe je rekao da mu je ponuđeno pola miliona rubalja za ubijanje ljudi.

2. Na saslušanju je pomenuta i Turska odakle je on doputovao u Rusiju dvije i po nedjelje prije napada. Da li se on tamo sretao sa "propovjednikom" ili njegovim ljudima nije jasno, jer je privedeni tvrio da je išao u Tursku da produži dokumenta, prenosi Sputnjik.

3. Koordinate mjesta napada takođe je dobio od "pomoćnika propovjednika", kao i oružje, ali se ne navodi koje tačno, ali se pretpostavlja, na osnovu snimaka sa lica mesta, da su napadači imali "kalašnjikove". Јedan od privedenih napadača rekao je da su oni oružje bacili dok su bježali iz Moskve u Brjansku oblast.

4. Na saslušanju ostalih privedenih "pomoćnik propovjednika“ i pomagači se ne pominju, ali je utvrđeno da su napadači živjeli zajedno u hostelu na sjeveru Moskvei da su dvojica upoznala prije oko 15-20 dana. Na osnovu onoga što je rekao jedan od privedenih oni se nisu dobro poznavali niti družili. Kako je rekao, drugog napadača pod imenom Abdulo upoznao je preko Telegrama prije desetak dana.

5. Automobil, bijeli "reno" koji su došli u "Krokus", a zatim pokušali da se sakriju na granici sa Ukrajinom, kupili su od rođaka Abdule, pod izgovorom da žele da rade kao taksisti.

6. Četvorica napadača koji se vide na snimku loše govore ruski ili se prave da je tako, a jedan od njih razgovarao je sa policajcima na tadžikistanskom.

Za sada nije moguće sklopiti neku logičnu sliku – nejasno je šta je povezivalo te ljude, šta su bili motivi kojim su se rukovodili dok su organizovali jedan od najkrvavijih terorističkih napada u istoriji Rusije.

Kako je rekla portparol MUP Irina Volk, sva četvorica su stranci i oni nemaju ruske pasoše.

