Šta se moglo čuti, a šta se nije čulo na samitu G7?

BIJARIC - Ovogodišnji samit G7 u Bijaricu ostaće upamćen po iznenadnoj posjeti iranskog ministra spoljnih poslova Džavada Zarifa i obećanoj pomoći od 20 miliona dolara za borbu protiv požara u Amazoniji, ali što se tiče svjetske ekonomije, malo obećanja se moglo čuti od lidera najrazvijenijih industrijskih zemalja.

Uoči samita među liderima zemalja članica G7 bile su velike razlike u stavovima povodom svjetskih trgovinskih odnosa, Bregzita, požara u Amazoniji i povratka Rusije u grupu, a cilj domaćina Emanuela Makrona bio je stvaranje šanse za ujedinjenje industrijski najrazvijenijih zemalja, koje su proteklih godina imale poteškoća da govore jednim glasom, naveo je Rojters.

Lideri G7, koju čine Britanija, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan i SAD, dogovorili su se da obezbijede 20 miliona dolara hitne pomoći za borbu protiv požara u Amazoniji, jer je samo u Brazilu izbilo 80.000 požara koji su se proširili i na susjednu Boliviju.

Brazilski predsjednik Žair Bolsonaro je, međutim, odbacio njihovu pomoć, nazivajući je kolonijalističkim činom.

Poslije samita, Makron je objavio kratko saopštenje G7, u kojem se navodi posvećenost lidera "otvorenoj i fer svjetskoj trgovini i stabilnosti globalne ekonomije".

U saopštenju se ističe "veliko jednistvo" među liderima, učesnicima samita G7, što je, kako primijećuje AP, u suprotnosti sa prošlogodišnjim saopštenjem sa samita u Kanadi, koje je američki predsjednik Donald Tramp odbacio.

Saopštenje sa samita G7 je, prema riječima Makrona, objavljeno na jednoj stranici.

Portal Politiko u evropskom izdanju, međutim, konstatuje da se ove godine ne samitu nisu mogle čuti uobičajene reference koje se odnose na "prosperitet", "ekonomski rast" ili "trgovinu u obostranom interesu" i zaključuje da toga nije bilo s dobrim razlogom jer ne mogu ništa ni da obećaju.

"Krhka globalna ekonomija, poljuljana trgovinskim ratovima i protekcionizmom...ostala je isto ranjiva i kada su delegacije spakovale torbe i krenule kući", piše Politiko.

Saopštenje u takvom tonalitetu, kako ocjenjuje portal, ukazuje da klub G7 nije više usredsređen na to da bogati postanu bogatiji, a da siromašni imaju od toga neku korist, već sada izgleda da svi pokušavaju da se finansijski "održe na vodi".

U saopštenju se osvrće i na situaciju u Hongkongu uz poruku da G7 "potvrđuje postojanje i značaj Kinesko-britanske zajedničke deklaracije iz 1984. godine o Hongkongu" i poziva na izbjegavanje nasilja, što je naišlo na osudu Kine.

Na samitu su, navodi Juronjuz, Pariz i Vašington približili stavove i po pitanju francuskog takozvanog GAFA poreza, koji taj naziv nosi jer se odnosi na Google, Apple, Facebook and Amazon. Francuski predsjednik je izjavio da dvije zemlje namjeravaju da zajednički rade na "modernizaciji međunarodnog fiskalnog sistema".

Kompromisno rješenje je postignuto između francuskog ministra finansija Bruna Le Mera, njegovog američkog kolege Stivena Menučina i ekonomskog savjetnika Bijele kuće Larija Kadloua, a predviđa režim po kojem će Francuska isplatiti kompanijama razliku između svog poreza i planiranog mehanizma koji će izraditi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), prenosi agencija Rojters.

Francuski porez od tri odsto na prihode od digitalnih usluga plaćaće kompanije čiji godišnji prihodi u Francuskoj premašuju 25 miliona evra, odnosno 750 miliona evra na globalnom nivou.

Emanuel Makron je poručio i da su lideri G7 spremni da modernizuju pravila svjetske trgovine.

"G7 želi da reformiše Svjetsku trgovinsku organizaciju zarad efikasnije zaštite intelektualne svojine, bržeg rješavanja sporova i zaustavljanja nefer prakse", naveo je Makron.

Po pitanju trgovinskog rata SAD i Kine, Makron je rekao da je američki predsjednik Donald Tramp jasno iskazao volju da se postigne dogovor s Pekingom i da Francuska podržava taj scenario.

Iako sukob u istočnoj Ukrajini nije bila jedna od centralnih tema samita, Makron je pomenuo na završnoj konferenciji za novinare da će on i njemačka kancelarka Angela Merkel uskoro održati sastanak sa liderima Rusije i Ukrajine u pokušaju rješavanja krize.

Ono što se željno iščekivalo na ovogodišnjem samitu bio je i prvi susret Trampa i Borisa Džonsona kao britanskog premijera.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je Džonsonu da saosjeća sa njim u pokušajima da postigne dogovor o Bregzitu, nagovještavajući da će Evropska unija biti beskompromisna i da će do dogovora teško doći.

Govoreći na kraju samita grupe G7 u Francuskoj, Tramp je otvoreno uputio pohvale Džonsonu, koji je vlast preuzeo prošlog mjeseca, i rekao da mora da pokuša da uradi nešto sa Bregzitom, što je zadatak u kojem njegova prethodnica Tereza Mej nije uspjela.

Događaj koji je "uzdrmao" samit je iznenadni dolazak šefa iranske diplomatije u Bijaric, koji, kako se poslije ispostavilo, i nije bio tako iznenadan.

Francuski predsjednik Makron lično je, naime, obavijestio američkog predsjednika da je šef iranske diplomatije Džavad Zarif pozvan u Bijaric.

Tramp je potom rekao da nije bio iznenađen kada je francuski predsjednik pozvao iranskog ministra spoljnih poslova u pokušaju da pokrene nove razgovore i umanji tenzije.

"Pitao me je. To uopšte ne smatram bezobraznim, pogotovo kada me je pitao za odobrenje", rekao je Tramp, a prenosi Rojters.

Jedna od tema koje su pokrenute na samitu je i povratak Rusije i oživljavanje G8. Tramp je, uoči samita u Bijaricu, rekao da želi da se Rusija vrati.

Večera lidera Grupe G7, održana u subotu, protekla je u "prilicno napetoj" atmosferi, jer su lideri iskazali neslaganje sa američkim predsjednikom oko brojnih pitanja, uključujući i kako da se ponašaju prema Rusiji, naveli su neimenovani izvori.

Prema izvoru, Tramp je zauzeo stav da je Rusija "vodeća sila" koja mora da bude uključena u diskusiju, prenosi AP.

Tramp je nagovijestio da naginje ka tome da pozove Rusiju na samit sljedeće godine u SAD.

Izrazivši želju da bude domaćin sljedećeg samita zemalja Grupe 7, Tramp je kao lokaciju predložio odmaralište sa golf terenom, koje posjeduje u Majamiju.

Tramp je rekao da bi njegovo odmaralište na Floridi bilo "savršen izbor", što zbog svoje veličine, što zbog činjenice da je udaljeno pet minuta automobilom od aerodroma u Majamiju.